Российская экономика может пойти по «неортодоксальному» пути – Moody's

ВВП России в 2023 году снизится на 3% после сокращения на 2,1% в прошлом году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз агентства Moody's.

По мере усиления международной изоляции российской экономики на фоне западных санкций правительство страны с большей вероятностью будет прибегать к «неортодоксальной» [финансовой] политике, считают эксперты Moody's. В качестве примера агентство называет «монетарное финансирование [бюджета], что может повлечь негативные последствия для инфляции и макрофинансовой стабильности».

Пока, впрочем, государство вело и ведет себя довольно «ортодоксально», считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах: оно занимает деньги, пользуясь низким уровнем госдолга, консервативно тратит Фонд национального благосостояния (ФНБ), поддерживает доходы бюджета, в частности корректируя уровни НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых). «Оснований для «неортодоксального» поведения в финансовых вопросах пока не просматривается», – считает Табах.

Пока ситуация в экономике далека от той, которая потребовала бы «неортодоксальных» мер, соглашается директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой. В своем недавнем послании Федеральному собранию президент «как раз акцентировал внимание на приверженности стандартным, рыночным мерам», указывает Полевой.