Размер бесплатных переводов «самому себе» предложили снизить

Предполагаемы лимит – 1,4 млн руб. в месяц, его ранее одобрила Госдума, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об отмене комиссий за переводы «самому себе» между банками сейчас обсуждается снижение планки для бесплатных операций до диапазона 300–600 тыс. руб. в месяц, сообщили РБК два источника на финансовом рынке.

В принятом в декабре в первом чтении документе предполагалось, что без комиссии должны переводиться собственные средства граждан между разными банками на сумму до 1,4 млн руб. Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы. Проект был внесен депутатами, но именно эту планку предлагал Банк России (сам ЦБ правом законодательной инициативы не обладает).