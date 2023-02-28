Детская программа будет работать на V Международном фестивале книжной культуры «КнигаМарт-2023»

«Читателем не рождаются, читателем становятся», – под этим девизом пройдет завершающий день фестиваля. Взрослым и юным читателям посвятят воскресенье, 12 марта. В этот день с 13:00 до 19:00 состоятся встречи, различные мастер-классы, экскурсии. Ребят ждут игры, любимые детские книги и концерт. Об этом рассказали в пресс-службе фестиваля.

Фото пресс-службы библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского

Автор книги «Умная собачка Соня» Андрей Усачев (Москва) расскажет, легко ли быть детским писателем и откуда берутся забавные персонажи и сюжеты замечательных книг.

Куратор музейного проекта «КнигоИгры» Катерина Любимова (Красноярск) познакомит с новинками современной детской и подростковой литературы, а затем участникам предложат сделать артефакт по мотивам этих книг.

Родителей приглашают «проработать» детские страхи малышей на встрече с Яной Ерофеевой – психологом и руководителем Центра развития для детей и подростков «Мы» (Иркутск). Обсудить проблемы детского чтения можно будет на лекции педагога-библиотекаря образовательного комплекса «Точка будущего» Ирины Абдуловой.

Фото пресс-службы библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского

Кроме того, вместе с детьми можно побывать на экскурсиях в подземном книгохранилище Молчановки. Под руководством реставраторов библиотеки можно будет сделать обложку для любимой книги, смастерить фигурку из соленого теста, цветочную фею из фоамирана, синюю птицу из бумаги, картину «Пейзаж. Времена года» в технике правополушарного рисования.

Проявить свои таланты приглашают на мастер-классах по хоровому пению и актерскому мастерству от «Школы Борка» (Иркутск), преподаватели которой выступят с концертом в завершении детской программы.

Все мероприятия бесплатны, количество мест на некоторых мероприятиях ограничено, необходима предварительная запись по тел. +7 924 834-36-80 с 11:00 до 18:00 (Telegram, WhatsApp, Viber). Материалы на мастер-классах предоставляются, с собой нужно взять только хорошее настроение.

Фото пресс-службы библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского

V Международный фестиваль книжной культуры «КнигаМарт-2023» пройдет в Иркутске с 10 по 12 марта при поддержке министерства культуры Иркутской области и Иркутской нефтяной компании. Напомним, гостями станут писатели, издатели, художники и популяризаторы науки. В 2023 году среди них ведущий передачи «Лабиринты» на радиостанции «Орфей», доктор филологических наук Евгений Жаринов, директор Музея В. В. Набокова и автор романов «Люди в голом», «Скунскамера», «Осень в карманах», «Не кормите и не трогайте пеликанов» Андрей Аствацатуров, филолог, педагог и психолог Юлия Щербинина, заместитель заведующего Отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова Ирина Великодная, издатель Елена Ольшанская, книжный художник и дизайнер Иван Александров, заведующий сектором «Библиотека книжной графики» библиотеки «Измайловская» Вера Андроханова.

Фото пресс-службы библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского

В этом году фестиваль отметит свой первый юбилей – пять лет! Программа мероприятий будет состоять из традиционных направлений: литературная, профессиональная, детская и особая арт-программы. Также в этом году «КнигаМарт» побывает в северных районах Иркутской области: Киренск, Усть-Кут, Железногорск-Илимский.

Следить за новостями «КнигаМарта» можно на сайте, телеграм-канале фестиваля, группах во «Вконтакте» и «Одноклассниках», а также на портале «Культура.38» и на страницах Молчановки в социальных сетях. Организаторы фестиваля – Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского и фонд поддержки НКО «Новый Альянс».