Россия попала в ТОП-10 стран по продажам смартфонов

Страна стала восьмой в мире по продажам смартфонов – на отечественном рынке реализовано 2,3% гаджетов, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование GS Group.

Снижения хватило, чтобы пропустить вперед Японию (2,5%) и Мексику (2,8%), подсчитали авторы документа. Лидерами по потреблению гаджетов по-прежнему остаются Китай (в 2022-м на него пришлось 24,1%), Индия (12,7%) и США (11,9%), за ними следуют Бразилия и Индонезия (с показателями в 3,1%).

Интерес к смартфонам в России, в частности, поддерживается благодаря высокому уровню развития цифровой экономики, в которой именно этот гаджет считается одним из ключевых компонентов, объясняет руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.