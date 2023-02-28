Набор в иркутское суворовское училище начнется в апреле

Всего в 2023 году учебу начнут 180 кадетов – 5-х, 6-х и 7-х классов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«В апреле начнется набор в иркутское суворовское военное училище. На обучение в 5-й, 6-й и 7-й классы примут по 60 человек – всего 180 обучающихся», – говорится в сообщении.

Прием личных дел проходить с 15 апреля по 1 июня 2023 года на базе военно-учебного центра ИРНИТУ.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин потребовал ввести проект уже в 2023 году. Идея создания в Иркутской области суворовского училища появилась летом 2020 года. О ней губернатор Игорь Кобзев доложил президенту во время рабочей встречи. Комплекс объектов на ИВВАИУ будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац.