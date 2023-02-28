Каждый третий иркутянин делает накопления на случай потери всех источников дохода

Чаще всего иркутяне копят на «черный» день, на втором месте – отпуск, на третьем – недвижимость. Задумываться о подушке безопасности больше свойственно женщинам, а инвестировать в ценные бумаги – мужчинам. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющих сбережения.

Каждый третий иркутянин (34%) делает накопления на случай потери всех источников дохода, каждый пятый (19%) копит на отдых и путешествия, а каждый шестой (16%) – на недвижимость. На будущее детей откладывают 14%, на создание пассивных источников дохода – 12%, на жизнь после выхода на пенсию – 11%. В числе других финансовых целей – ремонт (на него копит 10% опрошенных), медицинские услуги, автомобиль, собственное образование (по 5%), дорогие вещи (4%) и открытие собственного бизнеса (3%). Каждый десятый откладывает деньги без определенных планов.

Создавать подушку безопасности на случай потери доходов, как и копить без определенной цели, больше свойственно женщинам, тогда как инвестировать, откладывать на автомобиль и свое образование – мужчинам.

Каждый третий горожанин (32%) откладывает от 10% до четверти своих доходов, 29% опрошенных – менее 10%. От четверти до трети заработанного превращает в накопления 11%, от трети до половины – 9%. Еще 4% удается откладывать более половины того, что они зарабатывают.