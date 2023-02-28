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Как прибыльно продать частный дом?

О гарантах дорогой сделки «Известиям» рассказали эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Для продажи загородной недвижимости в разумные сроки, желательно привести объект в порядок. Предпродажная подготовка дома – один из гарантов успешной сделки. Даже недорогой косметический ремонт придаст объекту презентабельный внешний вид, повысит его привлекательность и стоимость», – рассказали эксперты.

В числе советов:

  • подкрасить стены,
  • отремонтировать фасад,
  • откачать воду из подвала,
  • помыть окна и полы,
  • протереть пыль,
  • устранить неприятные запахи,
  • разложить по местам вещи,
  • настроить хорошее освещение.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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