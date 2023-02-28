Как прибыльно продать частный дом?

О гарантах дорогой сделки «Известиям» рассказали эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Для продажи загородной недвижимости в разумные сроки, желательно привести объект в порядок. Предпродажная подготовка дома – один из гарантов успешной сделки. Даже недорогой косметический ремонт придаст объекту презентабельный внешний вид, повысит его привлекательность и стоимость», – рассказали эксперты.

В числе советов: