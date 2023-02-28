Парк культуры и отдыха создадут в Черемхово

Черемхово вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом благоустройства центрального парка культуры и отдыха. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Проект «Парк-театр», который будет реализован в 2023 году, предусматривает создание новых пространств – площадей «Камерная», «Буфетная» и «Кадриль», где разместятся общественные и торговые павильоны, амфитеатры и арт-объекты, а также спортивной и детской площадок. Концепция включает строительство Музея имени В.П. Гуркина, устройство освещения, видеонаблюдения, установку малых архитектурных форм, асфальтирование, укладку плитки и резинопола. Рядом с большой детской площадкой «Шахтерский городок» запланировано пространство «Солнечная галерка» с пешеходным фонтаном и зимней горкой.

Как сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин, стоимость проекта в соответствии с концепцией составляет 170 млн рублей, в том числе 85 млн рублей из федерального бюджета, 35 млн рублей – из областного. Также будут задействованы средства местной казны и внебюджетных источников. Приступить к реализации проекта планируется с наступлением теплой погоды.