На модернизацию российских авиазаводов за 14 лет направят более 376 млрд рублей

От сектора напрямую зависят поставки воздушных судов в авиакомпании и связанность большой страны, передает ТАСС слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Теперь требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей, на которых налажено серийное производство самолетов, авиационных двигателей для них и всего спектра необходимых приборов и агрегатов. Правительство выделит на реализацию этой масштабной программы в текущем году 5 млрд рублей, а начиная со следующего года будем специально предусматривать средства в федеральном бюджете», – сказал председатель правительства. По его словам, «в течение 14 лет общий объем поддержки может превысить 376 млрд рублей».