«Яндекс» запустил альтернативу сервисам Booking и Aviasales

Компания сделала мобильное приложение для поиска авиабилетов и бронирования отелей по всему миру, сообщает РБК.

При поиске отелей пользователям предлагается отсортировать их по восьми фильтрам (рейтинг, расположение, количество звезд, наличие питания и т. д.), есть возможность искать варианты с бесплатной отменой. Вместе с ценой сразу можно увидеть размер кешбэка.

После бронирования отеля во вкладке «Поездки» будет доступна информация о путешествии, а также прогноз погоды и рекомендации из «Яндекс.Афиши».