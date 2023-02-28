Строительство двух блок-секций иркутского ЖК «Эволюция» выполнено на 70%

Сейчас ведутся внутренние и отделочные работы. Подрядчик существенно опережает график: срок по контракту – декабрь, но, как заверяет «УКС Иркутска», уже летом вручим ключи от 187 новых квартир в чистовой отделке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов. Накануне он посетил строительную площадку.

По информации представителя подрядной организации, к строительству жилых объектов приступили в апреле 2022 года, в настоящий момент полностью завершили возведение блок-секций, выполнили кровельные и штукатурные работы, монтаж окон, отопления и вентиляции, утеплили стены. В ближайшее время закончат внутреннюю отделку, электромонтажные работы, параллельно устанавливают двери.

Напомним, что ключи от квартир дольщики должны были получить в конце 2021 года. По различным причинам стройка не велась. Куда в 2019 году потратили средства дольщиков, сегодня выясняют следственные органы. Сейчас объект возводит АО «УКС Иркутска». В строящихся домах почти 400 квартир долевого участия.