РУСАЛ примет участие в КЭФ

РУСАЛ станет участником Красноярского экономического форума, который пройдет с 1 по 3 марта. Об этом рассказали в компании.

В рамках форума генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин примет участие в работе панельной дискуссии «Развитие промышленных зон РФ – лучшие практики». А вице-президент РУСАЛа Елена Безденежных выступит на сессии «Глобальный ТЛК. Трансформация мировых транспортно-логистических коридоров и развитие инфраструктуры», а также на пленарном заседании молодежной программы «Профессионалы будущего: образование и карьера 2035».

Тему развития кадрового потенциала поднимет Наталья Альбрехт. Заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа примет участие в открытом диалоге «Глобальные тенденции развития человеческого капитала. Задаем или следуем трендам?».

Кроме того, большое внимание будет уделено экологической повестке и охране труда. Так, директор по устойчивому развитию Ирина Бахтина выступит в четырёх сессиях по данной тематике: «Вектор развития программ по охране труда и здоровья работников в эпоху вызовов и перемен», «Перспективы внедрения принципов цикличной экономики в промышленности Сибири», «Экологическое благополучие Сибири: диалог бизнеса и власти» и «Индексы устойчивого развития городов и регионов Сибири: роль в выборе приоритетов и оценке импакта».