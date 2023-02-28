Эксперты обсудили перспективы экспорта из Иркутской области

Где востребована продукция товаропроизводителей из Приангарья, как продавать за рубеж с помощью маркетплейсов и на какие меры государственной поддержки могут рассчитывать экспортеры? На эти вопросы представителям малого и среднего бизнеса Приангарья ответили эксперты конференции «Внешнеэкономическая деятельность: вызовы и тренды». О том, как прошло мероприятие рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

Своим опытом выхода на международный рынок во время диалог-сессии поделились директор по развитию ООО «Медтехсервис» Владимир Жувак, основатель и дизайнер бренда Olafa Елена Иванова, заместитель директора по производству ООО «ЭЛИТ» Александр Рогожников. Они рассказали о сложностях, с которыми пришлось столкнуться, ответили на вопросы участников.

– После введения западных санкций, конечно, наблюдалось снижение поставок в Европу, но наш бизнес смог переориентироваться, найти новых партнеров. Несмотря ни на что, мы видим позитивную динамику по объемам экспорта товаров и услуг Иркутской области. Одновременно ведем работу по вовлечению в экспорт бизнеса, который ранее на зарубежные рынки не выходил. Для этого проводятся обучающие программы, в том числе эта конференция, где можно было задать вопросы тем, кто уже прошел этот путь и готов поделиться опытом, – отметила Наталья Гершун, министр экономического развития и промышленности Иркутской области.

На мониторинг-сессии рассматривали возможности экспорта продукции через онлайн-площадки, обсудили, какую продукцию можно выводить на маркетплейсы. Кроме этого, участники конференции обсудили тренды развития торговли с Монголией, Узбекистаном, Казахстаном и другими странами, узнали о существующих мерах государственной поддержки для экспортеров.