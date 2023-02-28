52,5 тыс. автокредитов выдано в январе 2023

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в январе 2023 года составило 52,5 тыс. ед., увеличившись на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем (в декабре 2022 года – 48,2 тыс. ед.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе их число сократилось – на 17,1% (в январе 2022 года – 63,3 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в январе 2023 года было выдано в:

Москве (3,24 тыс. ед.),

Московской обл. (3,00 тыс. ед.),

Республике Татарстан (2,93 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (2,54 тыс. ед.),

Краснодарском крае (2,38 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем в январе 2023 года рост выдачи автокредитов был отмечен в большинстве регионов РФ. При этом самое серьезное увеличение зафиксировано в:

Республике Татарстан (+24,2%),

Самарской обл. (+22,0%),

Калужской обл. (+21,8%),

Белгородской обл. (+20,8%),

Московской обл. (+19,1%).

Вместе с тем, в некоторых регионах в январе, напротив, было отмечено снижение выдачи автокредитов по сравнению с декабрем прошлого года, в т.ч. в:

Тюменской обл. (-9,4%),

Новосибирской обл. (-7,7%),

Иркутской обл. (-7,0%),

Омской обл. (-2,5%),

Красноярском крае (-2,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за месяц вырос на 14,8% и 6,1% соответственно.

«После некоторого сокращения выдачи в конце прошлого года, уже в январе рынок автокредитов заметно активизировался, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Стоит отметить, что не характерное для «высокого сезона» снижение выдачи в декабре было связано с приостановкой государственной программы льготного автокредитования в конце прошлого года. Однако уже в январе данная программа возобновилась, следствием чего стал рост количества выданных автокредитов. При этом по-прежнему автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 680 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента».