Студенты Ангарска стали участниками корпоративной группы Иркутского завода полимеров

Студенты Ангарского государственного технического университета (АнГТУ) и ссузов города пройдут специальное обучение в корпоративной группе Иркутского завода полимеров (проект Иркутской нефтяной компании), рассказали в пресс-службе ИНК.

Презентация проекта газохимического кластера Иркутской нефтяной компании состоялась для учащихся АнГТУ, Ангарского техникума рекламы и промышленных технологий, Ангарского политехнического техникума, Ангарского индустриального техникума. Около 90 человек подали заявки на отбор в корпоративную группу.

По итогам прохождения собеседований 28 студентов начнут профильное обучение по специальностям «Машинист гранулирования пластических масс», «Аппаратчик полимеризации», «Аппаратчик пиролиза», «Аппаратчик газоразделения», «Лаборант химического анализа». Старт учебной программы запланирован на март 2023 г.

С участниками будет заключено соглашение на целевую подготовку. В процессе учебы студенты приобретут теоретические и практические знания, опыт работы с уникальным оборудованием, а также возможность пройти стажировку с наставником на Иркутском заводе полимеров. Кроме того, студенты смогут получать дополнительную стипендию.

- Сотрудничество с Ангарскими учебными заведениями стало продолжением образовательной программы по подготовке студентов. На встречах мы проводим ассессменты, смотрим на потенциал, лидерские качества, результаты тестирования и профессиональной оценки. Лучшие приглашаются к участию в программах корпоративной подготовки. Компания осуществляет дополнительное обучение будущих кадров, чтобы молодые специалисты приходили на производство с нужными для нас компетенциями. Основная задача – обеспечить инвестиционные проекты кадровым резервом, – отметила директор департамента управления кадровым потенциалом ИНК Виктория Илюхина.

Участники программы получат 2 диплома – по основной специальности, о профессиональной переподготовке, а также удостоверения рабочих профессий. По окончании учебы выпускники будут трудоустроены в компанию.

Также в ИРНИТУ действует проект по целевой корпоративной подготовке для блока главного инженера ИНК. Кроме того, совместно с ИРНИТУ и ссузами реализуется образовательная программа «Вуз-Завод» для студентов 3-4 курсов. После обучения участники проходят оплачиваемую практику на промысле. С лучшими стажерами заключат договоры на целевую подготовку и пригласят на работу в ИНК.

Образовательные программы для студентов реализуются в рамках проекта «школа-вуз-компания», который действует в ИНК с 2018 года. В Усть-Куте открыт ИНК-Класс, где ученики 10-11 классов углубленно изучают профильные предметы, востребованные в отрасли. Для школьников 7-11 классов совместно с Иркутским государственным университетом компания запустила проект «Академия -ИНК». Кроме спецобучения в иркутских высших учебных заведениях, ИНК сотрудничает с рядом ссузов и вузов Республики Саха (Якутия), Санкт-Петербурга, Омска, Уфы и других городов.