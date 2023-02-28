ДТП и падение на машину предметов — основные причины обращения клиентов по каско

Клиенты СберСтрахования в 2022 году чаще всего обращались в компанию по каско из-за ДТП (71% заявлений) и падения на автомобиль различных предметов (24%), например, камней из-под колес других машин. Ещё 4% заявлений приходится на противоправные действия других людей: царапины на припаркованной машине, разбитые стекла и похожие неприятности. На остальные риски, включая угон, приходится лишь 1% обращений. Такая же статистика наблюдалась и в январе 2023 года.

Всего в прошлом году СберСтрахование выплатила клиентам по каско 680 млн рублей. Самую большую компенсацию — 18,2 млн рублей — получил попавший в ДТП владелец Volvo FH-TRUCK 6x2. Также крупные выплаты получили в июле и августе прошлого года владельцы пострадавших в ДТП Porsche 911 Carrera 4S и Porsche Cayenne. Тогда компания оплатила ремонт на 10 млн и 6,8 млн рублей.

В январе 2023 года самую большую страховую выплату получил владелец поврежденного в аварии FoxTank. Сумма компенсации составила 4,5 млн рублей.

Павел Бородин, директор проектов СберСтрахования:

«К сожалению, предотвратить аварию не всегда возможно. Поэтому лучше заранее побеспокоиться о страховке. Надёжный полис каско можно легко и быстро купить на сайтах СберСтрахования, Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн. А если произойдёт страховой случай, сообщить об этом удобно в мобильном приложении «СберСтрахование». Страховая компания быстро выплатит справедливую компенсацию».