Цветы подорожали на 10% уже в феврале

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 50-55 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России)

Сравнение за 1-20 февраля 2023/2022, РФ (сетевая + несетевая розница):

Букет цветов – средний чек 2230 руб., на 10% выше уровня прошлого года. Число покупок снизилось год к году на 8%, обороты выросли на 3%

В прошлом году в начале марта средний чек покупки букета цветов составлял 2670 руб., увеличившись на 32% по сравнению с февральским показателем. Если в этом году повторится аналогичная картина, затраты на букет составят порядка 2950 руб.

Исходя из статистики прошлых лет (накопленная база с 2017 года), число покупок цветочных букетов в марте превышает февральские более чем в 20 раз.

Какие цветы покупают чаще всего?

В феврале прошлого и этого года на первом месте по частоте покупок – розы, средний чек на них 1121 руб., на 4% ниже уровня прошлого года, а число покупок выше на 17%.

Однако в марте топ-продаж занимают тюльпаны, сейчас средний чек на них 955 руб., на 12% выше уровня прошлого года, а число покупок ниже на 7%.

Далее по популярности идут хризантемы: в феврале средний чек их покупки 1067 руб., на 29% выше уровня прошлого года, а число покупок ниже на 5%.

Эксперты Чек Индекса компании «Платформа ОФД» отмечают, при выборе цветов на 8 марта мужчины обычно придерживаются консервативного подхода, чаще всего выбирая тюльпаны и розы. Такие цветы «универсальны» как для коллег в офисе, для преподавателей в школах, так и для близких, родственников.