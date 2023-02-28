В Иркутске планируют провести ремонт окружной дороги микрорайона Зеленый

2,5 километра окружной дороги микрорайона Зеленый отремонтируют в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы будет выполнять муниципальное предприятие «Иркутскавтодор», сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчику предстоит на всем протяжении улицы восстановить дорожное полотно и тротуары, смонтировать новые остановочные пункты, установить дополнительную подсветку пешеходных переходов, обустроить парковочные карманы. Также отремонтируют водопропускную трубу под проезжей частью и обустроят поверхностный водоотвод.

Крупные ремонты будут проведены также на улицах Академическая, Полярная, Фаворского, Олонская, Трилиссера и других.