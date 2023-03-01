АТОР: Уход Booking.com увеличил в 2 раза прямые продажи отелей в России

За год прекращения работы сервиса Booking.com в России доля прямых бронирований на сайтах отелей удвоилась, сообщает АТОР со ссылкой на данные исследования национального туроператора «Алеан» и компании TravelLine. .

– В марте 2022 года началась мощная перестройка рынка онлайн-бронирований объектов размещения. Каналы, о которых гости знали, но отдавали предпочтение booking.com, заняли его место и поделили между собой освободившийся рынок, — отмечает Александр Галочкин, генеральный директор TravelLine.

По оценкам TravelLine, на продажи через сайты отелей до ухода «букинга» в 2021 году приходилось порядка 24%. В 2022 году доля прямых онлайн-бронирований составила 52%.

Национальный туроператор АЛЕАН подтверждает тренд на самостоятельные онлайн-бронирования как объектов размещения, так и пакетных туров.

– Принимая во внимание тот факт, что туристы повторно возвращаются, можно сделать вывод, что такие бронирования становятся для них нормой. Речь идет не только о традиционном отпуске на море, но и о коротких, порой спонтанных путешествиях, – отметила Оксана Булах, коммерческий директор Алеан.

В поисках альтернативы туристы ищут прежде всего схожий с «букингом» по простоте и прозрачности сервис. «Главная фраза 2022 года – «как на booking.com», – говорит Александр Галочкин.

Ранее стало известно, что «Яндекс» запустил альтернативу сервисам Booking и Aviasales. Компания сделала мобильное приложение для поиска авиабилетов и бронирования отелей по всему миру.