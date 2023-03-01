Магнит запускает формат жесткого дискаунтера. Что это значит?

Во вторник, 28 февраля, компания Магнит заявила о запуске нового формата магазинов — жестких дискаунтеров. Новая сеть будет развиваться под брендом B1 или «Первый выбор». Первые три пилотных магазина открылись в Подмосковье. Новая сеть усилит присутствие Магнита в сегменте дискаунтеров, где «Магнит» представлен с 2020 г. форматом «мягких» дискаунтеров «Моя Цена», но по мнению экспертов, ритейлер немного запоздал с форматом.

– Ассортимент жестких дискаунтеров уже, чем мягких дискаунтеров «Моя Цена» (до 1 тыс. SKU против в среднем 2 тыс. SKU), а собственные торговые марки (СТМ) в перспективе будут занимать около 50% товарного предложения нового формата. Для жестких дискаунтеров в перспективе будут созданы собственные СТМ, которые не будут представлены в остальных торговых форматах «Магнита». Как и «Моя Цена», жесткие дискаунтеры будут придерживаться ценовой стратегии EDLP (every day low prices - «низкие цены каждый день» без промоакций). Но основу ассортимента новой сети составят товары среднего ценового сегмента с небольшой долей товаров «первой цены», в то время как в мягких дискаунтерах представлен преимущественно сегмент «первой цены». За счет более глубокой оптимизации операционных процессов в магазинах и логистики цены в В1 будут ниже, чем в «Моей цене» и в магазинах «Магнит» «у дома», – говорится в сообщении компании.

Торговая площадь магазинов В1 составит 330–400 кв.м. В новом формате представлена исключительно паллетная и коробочная выкладка товаров, что требует дополнительного пространства. Кроме того, планировка жестких дискаунтеров предусматривает широкие проходы для удобства покупателей и быстроты покупок. Еще одним элементом нового формата станет использование в магазинах современных технологий, таких как кассы самообслуживания.

– Дискаунтеры остаются одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка и сохраняют высокий потенциал для дальнейшего развития. Мы хотим создать на российском рынке стандарт «качественных» жестких дискаунтеров – формата, который в нашей стране представлен очень слабо. Наш жестких дискаунтер – магазин для современных потребителей, которые рационально подходят к своему бюджету и времени, но не готовы жертвовать качеством жизни, – пояснила Анжела Рябова, директор формата жесткий дискаунтер Магнита.

По мнению экспертов БКС Мир инвестиций, запуск нового формата определено является позитивным драйвером в кейсе Магнита. Однако ближайшие конкуренты Магнита уже занимают и осваивают рынок. В первую очередь речь идет о Чижике от X5 Group и сети «ДА!» от O'КЕЙ.

– Можно сказать, что Магнит запоздал с новым форматом и трендом на него, и компании придется активно догонять. До получения существенных доходов от общей выручки еще далеко, а значит, акции пока не в полной мере будут учитывать весь потенциал. После выхода новости акции не показали выраженной реакции, – резюмируют эксперты БКС.