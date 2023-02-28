В Альфа-Банке отменили комиссию за интернет-эквайринг

В Альфа-Банке теперь нет комиссии за платежи по интернет-эквайрингу. В рамках нового тарифа оплата за него взымается в форме абонентской платы с выгодой до 40%.

Предпринимателям достаточно раз в месяц платить фиксированную сумму за пакет услуг. Это позволит экономить до 40% на данной услуге. Тариф эксклюзивный, ранее банки не предлагали бизнесу такие условия.

«Мы, как лучший банк для бизнеса, понимаем, что нашим клиентам крайне важно развиваться в онлайн-продажах, так как это один из основных драйверов рынка. В то же время, экономия на банковских услугах поможет это делать эффективнее. Обычно банки берут процент с платежей, а мы запустили новый тариф в формате абонентской платы, и он не только удобный, но и выгодный», - рассказал Алексей Киричек, руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов.