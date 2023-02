Председатель правления банк "Приморье" записал обращение к клиентам банка

Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье" Андрей Зверев записал обращение в связи с включением банка в санкционный список

– 24 февраля 2023 года Office of Foreign Assets Control Казначейства США включил Банк «Приморье» в список SDN. Это означает заморозку долларовых активов и запрет расчетов на территории США. Для нас это означает заморозку отношений с Bank of New York в долларах США, канадских, австралийских, новозеландских, гонконгских долларах.



Также возможен риск прекращения сотрудничества с нашими азиатскими партнерами по другим валютам. Временно до получения ответов и дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов, мы приостанавливаем прием SWIFT-переводов. В ближайшие несколько дней у нас будет понимание на этот счет. При этом хотелось бы отметить, что Банк «Приморье» от системы SWIFT не отключен.



Платежная система Union Pay уже заблокировала Банк «Приморье» как участника и наши карты не работают за рубежом. Клиентам, у кого сохранились денежные средства на карте UP, можно воспользоваться функцией СБП для перевода денежных средств между своими карточными счетами, либо продолжать рассчитываться картой UP на территории РФ.



Начиная с 25 февраля мы ведем большую информационно-разъяснительную работу со всеми нашими клиентами – как юридическим так и физическими лицами. Контакт-центр, сотрудники департамента корпоративного бизнеса, служба частного банковского обслуживания находятся 24 часа в сутки на связи с клиентами с целью информирования, консультирования, сопровождения отмены операций, возврата денежных средств или комиссий. Для нас важен каждый клиент, каждая его транзакция, которая не достигла адресата в связи блокировкой долларовых счетов.



Своим клиентам-участникам ВЭД и физическим лицам, ожидающих входящие переводы в USD и других иностранных валютах, мы настоятельно рекомендуем проинформировать контрагентов о необходимости остановить отправку платежей в иностранной валюте по реквизитам в Банк "Приморье", а также, по возможности, отозвать валютные платежи, ранее направленные и еще не зачисленные на счета в банке "Приморье".



В сложившейся ситуации, для осуществления расчетов в иностранной валюте мы вынуждены рекомендовать своим клиентам выбрать финансовое учреждение, не включенное в американский санкционный список.



Очень важно отметить, что на территории РФ работа Банка никак не изменилась. Все сервисы Банка продолжают работать в обычном режиме.

По-прежнему доступны операции по снятию и пополнению счетов в рублях в офисах, банкоматах, в моб. приложении, оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем.



Все вклады и счета доступны и обслуживаются в полном объеме. Условия по уровню процентной ставки, снятию средств и пополнению остаются в рамках действующих договоров.

Покупка-продажа наличной иностранной валюты, драгоценных металлов в офисах банка осуществляется в обычном режиме. Наша стратегия предлагать нашим клиентам самые выгодные курсы останется неизменной.



Несмотря на включение в американский санкционный список, Банк «Приморье» находится в устойчивом финансовом положении – у нас все в порядке с нормативами, капиталом и ликвидностью. В ближайшее время, после окончательного прояснения отношений с нашими азиатскими партнерами в Японии, Корее, Таиланде, мы начнем работу над перестройкой нашей бизнес-модели, которая позволит нам совместно расти и развиваться дальше в новых для нас реалиях.



Любые ограничения – это всегда вызов и поиск новых возможностей. У нас сформирована отличная Команда профессионалов, у нас есть самый лучший коллектив неравнодушных сотрудников, а накопленный многолетний опыт позволят Банку успешно работать в любых условиях и достигать результатов, – говорится в обращении главы банка.