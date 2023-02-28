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Вклад «Классический онлайн» банка «Союз» вошел в ТОП-10 лучших депозитов РФ

Депозитный продукт банка «Союз» — вклад «Классический онлайн» для физических лиц — признан одним из лучших на финансовом рынке. Вклад занял 9 строчку в рейтинге депозитов, подготовленном экспертами портала «Выберу.ру».

При подготовке февральского рейтинга аналитики портала изучили текущие условия банков по долгосрочным вкладам. При выборе наиболее выгодного «длинного» вклада эксперты обращали внимание не только на величину процентной ставки.

В ходе рейтингования брались в расчет такие параметры вклада, как: минимальная сумма и срок, а также оценивалась возможность капитализации процентов. Дополнительно специалистами был изучен порядок пополнения или расходования средств вклада, условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита.

Кроме того, во внимание принимался критерий значимости кредитной организации на финансовом рынке страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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