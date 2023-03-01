Банк «Союз» тестирует платежные стикеры для клиентов

Банк «Союз» в ближайшем будущем планирует начать реализацию платежных стикеров среди своих клиентов — обладателей карт «Ингосстрах Бонус».

Платежный стикер полностью дублирует функционал карты «Ингосстрах Бонус» и является современным и удобным платежным средством.

Платежный стикер можно наклеить на смартфон, который у большинства клиентов всегда с собой и под рукой. С помощью стикера можно также снять наличные в любом банкомате, оснащенном системой бесконтактного обслуживания.

Банк «Союз» заботится о своих клиентах, постоянно совершенствуя продуктовую линейку и сервисы, чтобы привычный уже способ оплаты покупок для обладателей смартфонов iPhone снова был доступен.