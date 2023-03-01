Специалисты по добыче сырья получают самую большую поддержку работодателей в развитии карьеры

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей из Иркутской области, и выяснила, какую помощь в построении карьеры им оказывают работодатели, а также в какой профсфере сегодня можно быстрее всего сделать успешную карьеру.

Опрос службы исследований hh.ru показал, что 36% работников в Иркутской области видят для себя возможности карьерного роста внутри той компании, где сейчас работают. Каждый четвертый завил, что в компании действует программа наставничества (25%), 24% подтвердили, что их работодатели дают возможность сотрудникам повышать свою квалификацию, а каждый пятый имеет возможность получить профессиональную переподготовку или обучение новой профессии в рамках компании, где работает сейчас (20%). Реже всего встречаются такие формы развития карьеры как приоритетное приглашение на вакансии компании внутренних сотрудников, а также не слишком часто работодатели обеспечивают сотрудников корпоративными библиотеками, позволяющими заниматься самообразованием (по 8%), также редкое явление - кросс-функциональная и кросс-региональная ротация кадров (6%) и карьерное консультирование (5%).

Любопытно, что в разрезе профсфер, наибольшие возможности для развития карьеры сейчас получают специалисты из сферы добычи сырья. Половина из них (50%) говорят о том, что у них есть возможность карьерного роста в компании, 44% участвуют в программах повышения квалификации и столько же – в программах профессиональной переподготовки и обучения. Почти треть (28%) подтверждает, что работодатели продвигают по карьерной лестнице, прежде всего, действующих сотрудников компании, а 13% работников из сферы добычи сырья получают карьерные консультации. Практически все эти показатели опережают средние значения по остальным профотраслям.

Кроме того, возможность карьерного роста внутри компании часто видят для себя HR-специалисты (47%), управленцы и руководители (47%), сотрудники ресторанно-гостиничного направления (42%), маркетологи и ИТ-специалисты (по 41%), а также специалисты по консультированию и банковские работники (по 40%). Реже всего возможности построения карьеры в компании находят для себя бухгалтеры (20%) и сотрудники из сферы образования (21%).

Что касается повышения квалификации, то о такой возможности говорят 46% специалистов из сферы образования и 41% госслужащих. И, наоборот, реже всего подобные программы практикуют для сотрудников продаж (16%).

О продвижении по службе, прежде всего, внутренних сотрудников говорили также HR-специалисты (20%), банковские работники и сотрудники из автобизнеса (по 18%). Реже всего такие возможности предоставляют специалистам в сфере строительства (2%), кадрам из сферы образования (3%), рабочему персоналу (4%) и бухгалтерам (5%).

При этом, 33% работающих иркутян говорят о том, что работодатели вообще не занимаются их карьерным развитием. В первой пятерке «антирейтинга» специалистов, работодатели которых не способствуют их карьерному росту, оказались бухгалтеры (53%), строители (48%), специалисты по консультированию (47%), юристы, а также административный персонал (по 46%).