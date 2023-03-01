Банк Уралсиб сообщил о приостановке платежей в евро для физлиц

С 28.02.2023 банк Уралсиб приостанавливает проведение исходящих платежей в евро для физических лиц и просит не совершать переводов в банк в указанной валюте.

– Исходящие платежи, оформленные клиентами – физическими лицами в евро до 28.02.2023 – будут исполнены банком. Однако зачисление денежных средств на счет получателя будет зависеть от решений иностранных банков – участников расчетов. Сроки зачисления на счет могут быть увеличены, также платеж может быть отклонен, – говорится в сообщении банка.