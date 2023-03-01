Раскрыты детали единого взноса бизнеса в бюджет

Ставку в 5% еще не согласовали, ее определят позже, сказал РБК глава РСПП Александр Шохин.

Единый взнос для бизнеса будет рассчитан исходя из разницы между средними прибылями компаний по налоговому учету за 2021–2022 годы и два допандемийных года. Об этом РБК сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Результаты 2020 года учитываться не будут.

«Договорились, действительно, о том, что берем среднюю цифру прибыли по налоговому учету за два года – 2022 и 2021, делим пополам, получаем среднегодовую. Затем берем два доковидных года (2018 и 2019), делим пополам и смотрим на разницу», – сказал Шохин.