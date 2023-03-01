«Цифра банк» и «Цифра брокер» вышли из холдинга Freedom Finance

Холдинг Freedom Holding Corp. перестал владеть инвестиционной компанией «Цифра брокер» (ООО ИК «Фридом Финанс»). Единственным собственником компании стал её топ-менеджер и сооснователь Максим Повалишин. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ. В периметр сделки также вошел «Цифра банк» (ООО «ФФИН Банк»), основным владельцем которого является инвестиционная компания. Сделка получила одобрение со стороны Банка России.

Холдинг Freedom Holding Corp. 20 октября 2022 года объявил о сделке по продаже 100% долей в уставном капитале ООО ИК «Фридом Финанс» Максиму Повалишину, который находится в руководстве компании с момента ее основания. Максим Повалишин 24 октября возглавил Совет директоров инвестиционной компании и Наблюдательный совет банка, сменив на посту председателя этих органов управления Тимура Турлова, покинувшего их состав.

После объявления о сделке брокер и банк провели ребрендинг и стали работать под коммерческими наименованиями «Цифра брокер» и «Цифра банк». В дальнейшем наименования юридических лиц брокера и банка также будут изменены.

Согласование приобретения 100%-й доли в уставном капитале ООО ИК «Фридом Финанс» со стороны Банка России Максим Повалишин получил 10 февраля 2023 года. Запись об изменении состава участников ООО ИК «Фридом Финанс» была внесена в ЕГРЮЛ 27 февраля 2023 года.

«Мы уже заняли свою нишу среди лидеров рынка финансовых услуг России и планируем ее усиливать дальше. На сегодняшний день мы делаем фокус на развитии бизнеса в рамках единой экосистемы «Цифра брокер» и «Цифра банк»: как с точки зрения продуктовой составляющей, так и с технологической. Для этого мы существенно увеличили собственный штат IT-разработчиков. В этом году мы планируем запустить целый ряд уникальных финансовых сервисов и услуг, которые будут востребованы не только физическими, но и юридическими лицами», — сообщил Максим Повалишин.

«Цифра банк» предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. Банк является участником Системы страхования вкладов, а также Московской международной валютной ассоциации (ММВА) и Московской Биржи. В настоящее время в России работает более 40 отделений. «Цифра банк» — коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк».

«Цифра брокер» работает на фондовом рынке с 2010 года, является участником торгов Московской Биржи и СПБ Биржи, членом НАУФОР. Компания имеет лицензии Банка России на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, включено в реестр инвестиционных советников. На сегодня насчитывается более 50 региональных офисов, работающих под брендом «Цифра брокер», а число клиентов компании превышает 190 тысяч. Брокер имеет рейтинг кредитоспособности от агентства «Эксперт РА» на уровне ruBBB с «развивающимся» прогнозом. «Цифра брокер» — коммерческое обозначение ООО ИК «Фридом Финанс».