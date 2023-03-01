«Белый пешеход» появится на светофорах в России

Он будет предупреждать водителей о пешеходном переходе по направлению движения, сообщает РБК.

Светофоры для автомобилистов дополнятся новой секцией – сигнал «белый пешеход», который будет предупреждать водителей о пешеходном переходе по направлению движения. Это одно из изменений правил дорожного движения (ПДД), которые вступили в силу 1 марта.

Стрелка белого цвета с изображением пешехода появится под основными цветами светофора. Этот сигнал даст понять, что у пешехода, переходящего дорогу, горит зеленый сигнал светофора, и ему нужно уступить дорогу. Нововведение закреплено в пункте 6.4 ПДД.