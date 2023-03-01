Специалисты ИЭСК проконсультировали 270 жителей Иркутского района

Совместно с администрациями муниципалитетов специалисты Иркутской электросетевой компании приняли всех желающих в Урике, Хомутово и Карлуке. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Всего с 13 по 20 февраля проконсультировали 275 человек с вопросами по 360 объектам. Каждое обращение разбирали персонально, а необходимые документы оформляли на месте. В ближайшее время энергетики сформируют график подключения потребителей к электросетям.

Как отмечают специалисты Иркутской электросетевой компании, более трети обращений по всем объектам поступили от застройщиков. Многие из них вместо собственных инвестиций в комплексное подключение построенных домов злоупотребили возможностью льготного технологического присоединения. Возводя дома на продажу, они подавали заявки на подключение от разных физических лиц, а все затраты фактически перекладывали на сетевую организацию.

15 жителей, пришедших на приём, рассказали что были обмануты застройщиками и приобрели дома с нелегальным подключением к электросетям. Пострадавшим в кратчайшие сроки переоформят документы. Дополнительно для них провели юридические консультации, людям помогут направить обращения в судебные органы для возмещения убытков.

Из-за хаотичной частной застройки в Иркутском районе значительная часть инвестиционной программы ИЭСК уходила на подключение новых домов. Вместе со значительным ростом энергопотребления это стало причиной возникновения энергодефицита сразу в нескольких населенных пунктах. По итогам совещания с участием губернатора Иркутской области было принято решение отдавать приоритет комплексному развитию территорий с исключением бесконтрольной застройки. Для модернизации системы энергоснабжения совместно с региональными властями будут разработаны новые технические решения и определены источники дополнительного финансирования.