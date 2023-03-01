МТС подтвердила лидерство в подключениях по технологии интернета вещей

Аналитическое агентство ONSIDE провело исследование рынка M2M/IoT-подключений за 2022 год. По его итогам МТС занимает наибольшую долю рынка подключений технологии межмашинного взаимодействия и интернета вещей (M2M/IoT), а также лидирует по реализованным проектам выделенных LTE-сетей (Private LTE) на предприятиях.

Согласно исследованию, по итогам 2022 года МТС обеспечила 47% от общего объема подключений на рынке M2M — за год прирост абонентской базы составил 22,8%. Всего сегмент M2M/IoT-подключений операторов мобильной связи за год вырос на 28,8% до 14,3 млн с 11,1 млн подключений. Кроме того, растет числе подключений IoT-устройств и в Иркутской области.

«Самыми распространенными сценариями использования IoT-технологий в 2022 году стали системы безопасности, подключенные камеры видеонаблюдения, интеллектуальные системы для транспорта и умные системы учета. Что касается подключений IoT–устройств у бизнеса Приангарья, то здесь мы видим увеличенный интерес в сфере ЖКХ, недвижимости, логистики и энергетики. А число подключений умных камер видеонаблюдения в сфере торговли и ритейла выросло вдвое», — прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

По данным ONSIDE, всего за предыдущий год количество подключенных IoT-устройств в России достигло 70,1 млн шт, а затраты государства и бизнеса на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия составили почти 114 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

Аналитики также подсчитали, что за 2022 год рынок выделенных LTE-сетей (Private LTE) вырос на 20%. Компанией МТС было реализовано 12 сетей или 37% от всех проектов на рынке.