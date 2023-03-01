Новости

Доходы депутатов опубликовали без упоминания имен

С 1 марта вступили в силу изменения в закон «Об общих принципах организации публичной власти», которые предусматривают публикацию данных в обезличенном виде. Об этом пишет РБК.

Информация о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда, а также депутатов законодательных органов субъектов будет публиковаться без персональных данных, которые позволят «идентифицировать соответствующее лицо» и «индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу». В Сети будет распространяться только обобщенная статистическая информация.

Сведения о собственных доходах и имуществе, а также об имуществе и доходах членов семей депутаты и сенаторы подают через специальные комиссии соответствующей палаты парламента. В комиссиях проверяют полноту и достоверность предоставленных сведений, а также соблюдение ограничений и запретов. Парламентарии должны отчитаться о доходах и имуществе до 1 апреля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
«Китай даёт возможность закупа автомобилей разных брендов по принципу одного окна». Автодилер – о параллельном импорте
Раскрыты детали единого взноса бизнеса в бюджет
Инвестиционные налоговые вычеты оказались бесполезны
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес