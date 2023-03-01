Доходы депутатов опубликовали без упоминания имен

С 1 марта вступили в силу изменения в закон «Об общих принципах организации публичной власти», которые предусматривают публикацию данных в обезличенном виде. Об этом пишет РБК.

Информация о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда, а также депутатов законодательных органов субъектов будет публиковаться без персональных данных, которые позволят «идентифицировать соответствующее лицо» и «индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу». В Сети будет распространяться только обобщенная статистическая информация.

Сведения о собственных доходах и имуществе, а также об имуществе и доходах членов семей депутаты и сенаторы подают через специальные комиссии соответствующей палаты парламента. В комиссиях проверяют полноту и достоверность предоставленных сведений, а также соблюдение ограничений и запретов. Парламентарии должны отчитаться о доходах и имуществе до 1 апреля.