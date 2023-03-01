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Модернизация «Международного аэропорта Иркутск» продолжится в 2023 году

В частности, будет обновлен фасад здания гостиницы и помещений медико-санитарной части.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

В 2023 году АО «Международный аэропорт Иркутск» продолжит модернизацию. В 2022 году впервые за всю современную историю предприятия пассажиропоток превысил 2,5 млн человек. Ожидается, что в 2023-м он достигнет 3 млн человек. 

В аэропорту планируется выполнить ремонт асфальтобетонных покрытий, дренажной системы и водостоков аэродрома, огней приближения светосигнального оборудования. Также предусмотрены обновление фасада здания гостиницы и помещений медико-санитарной части, замена теплотрассы, прочие работы. Общая сумма составит 169,3 млн рублей собственных средств предприятия.

В 2022 году также выполнялся ремонт асфальтобетонных покрытий аэродрома, было модернизировано светосигнальное оборудование, обновлены здание медико-санитарной части и помещения службы автотранспорта. Вместе с прочими работами стоимость всех преобразований превысила 240 млн рублей.

– Тенденция к росту пассажиропотока на внутренних рейсах сохраняется. «Международный аэропорт Иркутск» должен развиваться, несмотря на планы по строительству новой воздушной гавани. Важно делать все необходимое для обеспечения безопасности пассажиров и повышения качества услуг, – отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Иркутск» Руслан Ситников.

 


<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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