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Путин запретил чиновникам использовать иностранные слова в речи

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому чиновникам запрещается использовать в речи и официальных документах иностранные слова.

Поправки внесли в закон «О государственном языке РФ». Он направлен на защиту русского языка от иностранных заимствований. Перечень приемлемых слов закрепят в словарях, их определят специалисты по русскому языку.

Правила распространят на:

  • официальные взаимоотношения и официальная переписка организаций всех форм собственности с россиянами, оформление адресов отправителей и получателей телеграмм;
  • государственные и муниципальные информационные системы;
  • а также информация, предназначенная для потребителей товаров.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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