Путин запретил чиновникам использовать иностранные слова в речи

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому чиновникам запрещается использовать в речи и официальных документах иностранные слова.

Поправки внесли в закон «О государственном языке РФ». Он направлен на защиту русского языка от иностранных заимствований. Перечень приемлемых слов закрепят в словарях, их определят специалисты по русскому языку.

Правила распространят на: