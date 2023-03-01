Путин запретил чиновникам использовать иностранные слова в речи

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому чиновникам запрещается использовать в речи и официальных документах иностранные слова.
Поправки внесли в закон «О государственном языке РФ». Он направлен на защиту русского языка от иностранных заимствований. Перечень приемлемых слов закрепят в словарях, их определят специалисты по русскому языку.
Правила распространят на:
- официальные взаимоотношения и официальная переписка организаций всех форм собственности с россиянами, оформление адресов отправителей и получателей телеграмм;
- государственные и муниципальные информационные системы;
- а также информация, предназначенная для потребителей товаров.