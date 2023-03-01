Число выявленных фальшивок снизилось в Приангарье

В 2022 году сотрудники банков Иркутской области выявили 161 фальшивую российскую купюру. Это почти на 20% меньше, чем годом ранее – в 2021 году было обнаружено 198 поддельных банкнот. Об этом рассказали в пресс-службе иркутского Сибирского ГУ Банка России.

Среди фальшивок в 2022-м, как и годом ранее, преобладали поддельные банкноты, имитирующие 5 000 рублей. Таких было обнаружено 93 штуки. Вторыми по популярности среди фальшивок в 2022 году оказались банкноты номиналом 2 000 рублей (44 банкноты), а в 2021 году их было выявлено 10 шт. Наименее распространенными у фальшивомонетчиков оказались банкноты номиналом 1 000 рублей. Поддельные купюры других номиналов в 2022 году в банках региона не выявлены.

«Сходу определить подлинность банкноты при наличном расчете в мелких магазинах, на рынках или в такси сможет далеко не каждый. Поэтому на такой случай мы рекомендуем изучить основные признаки наиболее часто подделываемых банкнот. Сделать это можно на сайте Банка России, на портале «Финансовая культура» или с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России», – отметила Екатерина Моисеева, заместитель управляющего отделением.