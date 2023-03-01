Аэропорт Иркутска отремонтируют за 169,3 млн рублей

Предусмотрены обновление фасада здания гостиницы и помещений медико-санитарной части, замена теплотрассы, прочие работы. Общая сумма составит 169,3 млн рублей собственных средств предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В 2022 году также выполнялся ремонт асфальтобетонных покрытий аэродрома, было модернизировано светосигнальное оборудование, обновлены здание медико-санитарной части и помещения службы автотранспорта.

Вместе с прочими работами стоимость всех преобразований превысила 240 млн рублей.

– Тенденция к росту пассажиропотока на внутренних рейсах сохраняется. «Международный аэропорт Иркутск» должен развиваться, несмотря на планы по строительству новой воздушной гавани. Важно делать все необходимое для обеспечения безопасности пассажиров и повышения качества услуг, – отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области, председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Иркутск» Руслан Ситников.