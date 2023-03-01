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Цены на 12 товаров первой необходимости снизились в Приангарье

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В Приангарье подешевели 12 из 25 продовольственных товаров первой необходимости. Еще на шесть цены практически не изменились. Данные привели в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

В регионе снизились цены на:

  • кур (-1,91%),
  • муку пшеничную (-1,23%),
  • рис (-1,17%),
  • картофель (-0,99%),
  • масло подсолнечное (-0,96%),
  • вермишель (-0,78%),
  • масло сливочное (-0,52%),
  • сахар (-0,46%),
  • соль (-0,34%),
  • крупу гречневую (-0,21%),
  • рыбу мороженную (-0,17%),
  • молоко стерилизованное (-0,07%).

Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в Российской Федерации, как и в Иркутской области, больше всего подорожали лук (+6,35%) и яйца куриные (+2,81%).

По данным Ростата, за неделю с 14 по 20 февраля индекс потребительских цен составил в целом по России 100,06%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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