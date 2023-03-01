Цены на 12 товаров первой необходимости снизились в Приангарье

Читайте также:
В Приангарье подешевели 12 из 25 продовольственных товаров первой необходимости. Еще на шесть цены практически не изменились. Данные привели в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
В регионе снизились цены на:
- кур (-1,91%),
- муку пшеничную (-1,23%),
- рис (-1,17%),
- картофель (-0,99%),
- масло подсолнечное (-0,96%),
- вермишель (-0,78%),
- масло сливочное (-0,52%),
- сахар (-0,46%),
- соль (-0,34%),
- крупу гречневую (-0,21%),
- рыбу мороженную (-0,17%),
- молоко стерилизованное (-0,07%).
Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в Российской Федерации, как и в Иркутской области, больше всего подорожали лук (+6,35%) и яйца куриные (+2,81%).
По данным Ростата, за неделю с 14 по 20 февраля индекс потребительских цен составил в целом по России 100,06%.