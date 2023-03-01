Цены на 12 товаров первой необходимости снизились в Приангарье

В Приангарье подешевели 12 из 25 продовольственных товаров первой необходимости. Еще на шесть цены практически не изменились. Данные привели в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

В регионе снизились цены на:

кур (-1,91%),

муку пшеничную (-1,23%),

рис (-1,17%),

картофель (-0,99%),

масло подсолнечное (-0,96%),

вермишель (-0,78%),

масло сливочное (-0,52%),

сахар (-0,46%),

соль (-0,34%),

крупу гречневую (-0,21%),

рыбу мороженную (-0,17%),

молоко стерилизованное (-0,07%).

Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в Российской Федерации, как и в Иркутской области, больше всего подорожали лук (+6,35%) и яйца куриные (+2,81%).

По данным Ростата, за неделю с 14 по 20 февраля индекс потребительских цен составил в целом по России 100,06%.