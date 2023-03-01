40% иркутян не дают деньги в долг

С просьбой занять денег иркутяне чаще всего обращаются в банк, реже – к родственникам и друзьям. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, у кого горожане берут деньги взаймы, кому и сколько одалживают. В опросах приняли участие работающие экономически активные граждане из города.

12% иркутян, чтобы одолжить денег, обращаются к родственникам. 8% берут взаймы у друзей. 2% берут в долг у коллег, 1% – у работодателя. 23% иркутян берут кредит в банке. 54% респондентов не берут взаймы.

Взаймы иркутян чаще всего дают родственникам (21%), чуть реже – друзьям (20%). Коллегам по работе одалживают деньги 7% респондентов. Не дают денег в долг 43% опрошенных.

Респонденты моложе 34 лет чаще берут в долг у родственников (16%), а дают взаймы чаще друзьям (31%). Иркутян старше 45-ти чаще обращаются за кредитами в финансовые организации (24%), а одалживают деньги чаще родне (26%). Мужчины дают деньги в долг коллегам охотнее, чем женщины (11 и 5% соответственно).