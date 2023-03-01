Дефицит бюджета в феврале превысил план на год на 1,1 трлн рублей

Он вырос до 4 трлн рублей, узнали «Известия».

Дефицит казны к концу февраля этого года достиг почти 4 трлн рублей, превысив годовой план на 1,1 трлн, следует из данных госпортала «Электронный бюджет».

Согласно его оперативной информации, в январе-феврале основные статьи трат – это социальная политика, поддержка национальной экономики и оборона. В то же время Минфин не планирует менять прогноз недостачи по итогам года в 2,9 трлн.

Там добавили, что в начале марта ждут корректировок цифр за февраль в связи с уплатой единого налогового платежа. В целом же большие госрасходы поддерживают ВВП, а темпы трат с марта замедлятся, ожидают эксперты.