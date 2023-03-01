Выдачи потребительских кредитов снизились на треть

За прошлый год спрос упал на 27%, выясняли «Известия».

Количество выданных банковских кредитов на покупку потребительских товаров снизилось в России на 27% в прошлом году по сравнению с годом ранее и составило 12,53 млн, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

«По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году количество выданных потребительских кредитов составило 12,53 млн единиц, сократившись на 27,1% по сравнению с предыдущим годом (в 2021 году – 17,18 млн единиц). При этом по сравнению с пандемийным 2020 годом выдача потребкредитов в прошлом году снизилась менее существенно – на 14,3% (в 2020 году – 14,62 млн единиц)», – уточнили в организации.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (715,3 тыс.), Московской области (608,4 тыс.), Краснодарском крае (476,4 тыс.), Башкирии (461,7 тыс.) и Санкт-Петербурге (439,7 тыс.).