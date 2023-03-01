Как россияне отправляют деньги за рубеж?

Несмотря на отключение SWIFT, у россиян по-прежнему есть целый ряд способов перечисления денег за рубеж, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты.

Во-первых, деньги можно перечислять с карты «Мир» на пластик национальных платежных систем стран СНГ. В частности, в Белоруссию, Киргизию, Таджикистан, Армению, Абхазию и Южную Осетию, рассказали «Известиям» в пресс-службе Почта Банка.

Второй способ – отправить средства из мобильного приложения банка через «Юнистрим» в страны СНГ, Европы и Азии. Для такого платежа требуются только ФИО получателя, а выдать наличные деньги предложат в долларах, евро или национальной валюте, отметили в Почта Банке.

Третий вариант – воспользоваться сервисами трансграничных переводов, которые запускают отдельные кредитные организации. Например, розничные клиенты ВТБ могут перечислять деньги в десять стран ближнего и дальнего зарубежья, однако доступные направления зависят от способа транзакций – по номеру карты, телефона или реквизитам, рассказали в пресс-службе банка.