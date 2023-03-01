Скорость мобильного интернета снизилась на 7% в России

Причина – дефицит оборудования. Это подтверждают опрошенные «Известиями» пользователи.

Причиной стал дефицит оборудования, поставки которого в нашу страну прекратились в 2022-м: значительная часть оставшегося на складах устанавливается в Москве, а крупным городам, где трафик тоже растет, достается меньше, утверждают авторы отчета.

Решить проблему могли бы выделение новых частот, развертывание 5G и увеличение инвестиций в строительство сетей, но в нынешних реалиях реализовать всё это сложно, считают эксперты.

В феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го скорость мобильного интернета в регионах России, за исключением Москвы, снизилась в среднем на 7% – до 18,3 Мбит/с.