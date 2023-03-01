Курортный сбор могут распространить на все регионы

Законопроект депутатов «Единой России» и «Новых людей» Госдума может принять уже в марте, как выяснили «Известия».

В правительстве сообщили, что сейчас готовят официальный отзыв на эту инициативу. Эксперты и политики расходятся во мнении по поводу целесообразности такой меры – одни считают, что она необходима для развития туристической инфраструктуры, другие предупреждают: сбор может привести к удорожанию путевок и отпугнуть граждан от поездок.

По информации «Известий», Госдума в марте может рассмотреть в первом чтении законопроект «О туристическом сборе и внесении изменения в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Предлагается разрешить всем регионам самостоятельно вводить туристический сбор, а также устанавливать его размер.

– Мы внесли этот законопроект еще летом прошлого года. После того как в комитете обсудили продление эксперимента по курортному сбору. Тогда мы поняли, что это успешная практика, которую нужно распространять на другие субъекты, – пояснил «Известиям» один из авторов инициативы, депутат от ЕР Андрей Марков.