Новости

Курортный сбор могут распространить на все регионы

Законопроект депутатов «Единой России» и «Новых людей» Госдума может принять уже в марте, как выяснили «Известия».

Читайте также:

Модернизация «Международного аэропорта Иркутск» продолжится в 2023 году
1 марта 2023
Спрос на отдых в санаториях подскочил на треть
1 марта 2023

В правительстве сообщили, что сейчас готовят официальный отзыв на эту инициативу. Эксперты и политики расходятся во мнении по поводу целесообразности такой меры – одни считают, что она необходима для развития туристической инфраструктуры, другие предупреждают: сбор может привести к удорожанию путевок и отпугнуть граждан от поездок.

По информации «Известий», Госдума в марте может рассмотреть в первом чтении законопроект «О туристическом сборе и внесении изменения в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Предлагается разрешить всем регионам самостоятельно вводить туристический сбор, а также устанавливать его размер.

– Мы внесли этот законопроект еще летом прошлого года. После того как в комитете обсудили продление эксперимента по курортному сбору. Тогда мы поняли, что это успешная практика, которую нужно распространять на другие субъекты, – пояснил «Известиям» один из авторов инициативы, депутат от ЕР Андрей Марков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (667)


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
«Китай даёт возможность закупа автомобилей разных брендов по принципу одного окна». Автодилер – о параллельном импорте
Раскрыты детали единого взноса бизнеса в бюджет
Инвестиционные налоговые вычеты оказались бесполезны
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес