«Иркутскэнергосбыт» запустил бота в Телеграм для консультаций жителей Иркутской области

Новый сервис Иркутскэнергосбыта позволяет клиентам передавать показания счетчиков в востребованном мессенджере Telegram, оплачивать коммунальные услуги, уточнять справочную информацию. Достаточно запустить бота по ссылке и далее следовать его подсказкам. Телеграм-бот – это персональный помощник в смартфоне, он подскажет как быстро решить коммунальные вопросы, не отвлекаясь от общения с близкими в популярном сервисе.

Напомним, что чат-бот «Иркутскэнергосбыта» есть и в Viber. На протяжении нескольких лет им регулярно пользуются почти 80 тысяч жителей Иркутской области. Присоединиться к обновленному сервису можно также по ссылке. Боты в мессенджерах доступны всем, кто зарегистрирован в личном кабинете «Иркутскэнергосбыта».

Значительную часть вопросов, связанных с тепло- и электроснабжением, также можно решить в приложении «Иркутскэнергосбыта». Сервис подходит как физическим, так и юридическим лицам. В приложении можно привязать несколько лицевых счетов и следить за состоянием каждого из них: своевременно передавать показания счетчиков, оплачивать услуги, контролировать платежи. Приложение удобно тем, кто живет в другом городе, имея квартиру в Иркутске, или помогает решать коммунальные вопросы пожилым родственникам.

Еще одна популярная услуга «Иркутскэнергосбыта» – электронные квитанции на оплату коммунальных услуг. На такой вариант счета перешли почти полмиллиона жителей региона. Вместе они сберегли 41 дерево – именно столько понадобилось бы на изготовление бумаги для печати обычных квитанций.