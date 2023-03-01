Ставки по «околонулевой» ипотеке выросли до 5,5%

Ранее процент по субсидированной ипотеке от застройщика составлял 3%, банки повысили его до 5,5%. Об этом «Известиям» рассказала коммерческий директор девелоперской компании Asterus Вера Стефан.

По ее словам, рост минимальной ставки по субсидированным программам скажется на спросе.

«Рассмотрим на примере двухкомнатной квартиры, стоимостью 25 млн рублей, и рассчитаем ипотечный кредит на 30 лет. Первоначальный взнос по ипотеке составит 15% – это 3,75 млн рублей. При базовой рыночной ставке 11% ежемесячные платежи составят 202 368 рублей. По субсидированной программе со ставкой в 3% ежемесячный платеж получался заметно меньше – 117 638 рублей. Со ставкой в 5,5% он уже вырастает до 139 885 рублей», – сказала девелопер.