В Ленинском районе Иркутска построят школу с бассейном за 2,8 млрд

В Ленинском районе Иркутска построят школу на 1550 мест в рамках реализации муниципальной программы «Образование», сообщает RosTender.info. Учреждение с бассейном будет располагаться по улице Ярославского.

Подрядчика, который выполнит комплекс работ по возведению объекта, определят по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 17 марта, на подведение итогов выделят пять дней.

С победителем заключат муниципальный контракт на 2,8 млрд рублей. На эти деньги ему предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, построить здание и поставить необходимое оборудование. Ожидается, что работы завершатся к концу 2025 года.