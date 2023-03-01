Иркутянин спас пенсионерку, собиравшуюся оформить в кредит 700 тыс. рублей для аферистов

Водитель такси спас в Иркутске пенсионерку, которая ехала в банк за кредитом в 700 тысяч рублей, – заемные деньги она собиралась отдать мошенникам, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Направляясь к отделению банка в такси, местная жительница поддерживала разговор с преступниками, а их подозрительную беседу услышал мужчина, управлявший машиной. В какой-то момент водитель понял, что пенсионерку пытаются обмануть, отказался выполнять закал и отвез ее в ближайший отдел полиции.

По словам пенсионерки, телефонный собеседник, с которым она общалась, позвонил ей и представился сотрудником банка, после чего сообщил о попытке неизвестными оформить кредит на ее имя. Для сохранности денег ей посоветовали перевести средства на «безопасный счет»,

Бдительного водителя такси планируют поощрить.