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Полицейских в Иркутске заподозрили в получении взятки для организации нелегальной миграции

Уголовное дело возбудили в Иркутской области по факту организации нелегальной миграции – в совершении преступления заподозрили сотрудников полиции, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, работники регионального управления МВД для совершения преступления вступили в преступный сговор с гражданскими лицами.

«Подозреваемые создавали условия для незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, оказывали им содействие в прохождении собеседования на носителя русского языка в нарушение процедуры, предусмотренной законодательством», – говорится в сообщении.

Затем иностранцев включали в государственные программы по добровольному переселению и занятости, позволяющие им получить российское гражданство в упрощенном порядке.

На данный момент следователями установлен факт получения взятки в размере 220 тысяч рублей. К уголовной ответственности привлечены 7 человек, 6 фигурантов находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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