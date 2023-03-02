Новости

«БайкалШлепТур» состоится в Иркутской области впервые с 2020 года

Массовая прогулка по льду Байкала «БайкалШлепТур» от Темной пади до Слюдянки состоится в Иркутской области впервые с 2020 года – об этом на странице мероприятия в соцсетях сообщил организатор события Артем Шестаков.

«Три года мы ждали этого: то ледовая обстановка, то два года COVID-19 мешал. В этом-то году точно идем! Буду рад видеть новые лица и тех, кто ходил с нами раньше», – написал он.

Мероприятие проведут 11 марта. Участников ждут трехчасовая поездка на электричке, спуск с Темной пади, прогулка по льду, а также привал с горячим чаем. Всем, кто хочет принять участие в событии, нужно заранее зарегистрироваться, поскольку данные о тургруппе будут переданы в МЧС, а также планируется заранее запросить разрешение в Прибайкальском национальном парке на его посещение.

Предыдущее событие собирало почти 1 тысячу человек. Всем, кто решит присоединиться к «БайкалШлепТуру» в этом году, необходимо взять с собой билет на электричку, теплые вещи, чай в термосе, еду для перекуса и хорошее настроение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Как крутится «колесо ритейла». Ярослав Шиллер – о настоящем и будущем торговых сетей
«Китай даёт возможность закупа автомобилей разных брендов по принципу одного окна». Автодилер – о параллельном импорте
Раскрыты детали единого взноса бизнеса в бюджет
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес