«БайкалШлепТур» состоится в Иркутской области впервые с 2020 года

Массовая прогулка по льду Байкала «БайкалШлепТур» от Темной пади до Слюдянки состоится в Иркутской области впервые с 2020 года – об этом на странице мероприятия в соцсетях сообщил организатор события Артем Шестаков.

«Три года мы ждали этого: то ледовая обстановка, то два года COVID-19 мешал. В этом-то году точно идем! Буду рад видеть новые лица и тех, кто ходил с нами раньше», – написал он.

Мероприятие проведут 11 марта. Участников ждут трехчасовая поездка на электричке, спуск с Темной пади, прогулка по льду, а также привал с горячим чаем. Всем, кто хочет принять участие в событии, нужно заранее зарегистрироваться, поскольку данные о тургруппе будут переданы в МЧС, а также планируется заранее запросить разрешение в Прибайкальском национальном парке на его посещение.

Предыдущее событие собирало почти 1 тысячу человек. Всем, кто решит присоединиться к «БайкалШлепТуру» в этом году, необходимо взять с собой билет на электричку, теплые вещи, чай в термосе, еду для перекуса и хорошее настроение.