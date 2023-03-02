Движение транспорта ограничат по улице Баррикад в Иркутске

Частично заблокируют проезд с 9:00 2 марта до 23:00 5 марта в районе дома №189 в связи с проведением аварийных работ. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Объезд – по улицам Братской, Напольной, Тулунской и Слюдянской. Аварийные работы проводит МУП «Водоканал» города Иркутска.
В связи с этим внесены временные изменения в движение автобусов по маршрутам №4к «Ц. Рынок – пр. Рабочее – Копай – Аэропорт» и №35 «Ц. Рынок – с. Кооператор».
Кроме того, будут перенесены остановки:
- «ул. Братская» (при следовании из центра) – с улицы Баррикад на улицу Напольную, на место существующей остановки трамвайных маршрутов №№ 4, 4а «ул. Братская»;
- «ул. Слюдянская» (при следовании в центр) – с улицы Баррикад на улицу Слюдянская, к строению № 169.
Остановку «ул. Братская» при следовании в центр исключат.